Elysee’de Temas: Macron, Şara’yı Ağırladı

FRANSA’DA TARİHİ GÖRÜŞME

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzun bir zaman boyunca kopuk olan Suriye ile diplomatik ilişkilerde önemli bir adım atarak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı Elysee Sarayı’nda kabul etti. Bu görüşme, Fransa ile Suriye arasında yıllar sonra gerçekleşen en üst düzey resmi temas olması bakımından dikkat çekici bulunuyor.

BÖLGESEL DURUMLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de katıldığı görüşme sırasında, Ortadoğu’daki istikrarsızlık, Suriye’nin yeniden inşa süreci, mülteci krizi ve bölgesel güvenlik konuları üzerinde durulduğu bildirildi. Tarafların önemli meseleleri masaya yatırdığı bu toplantıda, her iki tarafın da açık görüş alışverişinde bulunduğu görüldü.

ŞARA’DAN FRANSA’YA ÇAĞRI

Diplomatik kaynaklara göre, Macron, toplantıda Suriye yönetimine reform ve insan hakları konularında çağrıda bulundu. Ahmed Şara ise Fransa’nın, Suriye’nin uluslararası camiaya yeniden entegrasyonu sürecinde yapıcı bir rol üstlenmesini talep etti. Ayrıca, Suriye’ye ilişkin uluslararası yaptırımlar ve insani yardımlar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Elysee Sarayı tarafından yapılan kısa açıklamada, görüşmenin “açık, doğrudan ve çözüm odaklı” bir zeminde geçtiği ifade edildi. Toplantının ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmemiş olsa da, tarafların ilerleyen dönemlerdeki temaslarını sürdürme niyetinde olduğu vurgulandı. Bu görüşme, Avrupa ile Suriye arasındaki “donmuş” ilişkilerin yeniden şekillenmeye başladığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve uluslararası diplomasi çevreleri tarafından dikkatle izleniyor.