Elysium: Yeni Cennet, Zenginler İçin Ayrıcalık

FILMIN BAŞARISI VE İLGİ ÇEKEN KONUSU

Beyazperdede büyük beğeni toplayan Elysium: Yeni Cennet, televizyon yayınlarıyla da geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İzleyicilerin aklındaki sorular arasında “Elysium: Yeni Cennet’in konusu ne? Oyuncuları kimlerden oluşuyor? Filmin özeti nedir?” soruları bulunuyor. Neill Blomkamp’ın yönettiği film, 2154 yılında geçen etkileyici bir geleceği ele alıyor.

SOSYAL ADELETSİZLİK VE MÜCADELE

Dünya artık yaşanmaz hale gelmiş ve insanlığın büyük bir kısmı yıkıntılar içinde, sağlık ile refah olanaklarından mahrum bir yaşam sürüyor. Buna karşın, zengin ve ayrıcalıklı bir kesim lüks uzay istasyonu Elysium’da yaşıyor. Dünyadaki halkın Elysium’a geçişi tamamen yasaktır. Fakat sıradan bir işçi olan Max, yaşam mücadelesi için Elysium’a ulaşmak zorunda kalınca durumlar değişmeye başlıyor. Film, sınıflar arasındaki keskin uçurumu, hayatta kalma mücadelesini ve adalet arayışını etkili bir görsellik ile işliyor.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR VE YAPIM DETAYLARI

Filmin başrollerinde birçok usta isim yer alıyor. İşte kadroda öne çıkan oyuncular: Matt Damon, Sharlto Copley, William Fichtner, Alice Braga, Wagner Moura, Diego Luna, Emma Tremblay, Brandon Auret, Josh Blacker, Michael Shanks, Carly Pope, Maxwell Perry Cotton, Faran Tahir, Christina Cox, Terry Chen, Adrian Holmes, Ona Grauer, Jose Pablo Cantillo, Catherine Lough Haggquist, Jared Keeso, Jodie Foster, Michael Mando, Sônia Braga ve daha birçok yetenekli oyuncu bu filmde yer alıyor. Elysium: Yeni Cennet, 2013 yılında çekildi ve yapım Kanada ile Meksika’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Fütüristik atmosferi yansıtmak için gelişmiş görsel efektlerle desteklenen film, sinema tarihinde distopik gelecek tasvirleri arasında özel bir yer buluyor.