Emcelli Biberleri Toprakla Yeniden Buluştu

EMCELLİ BİBERLERİ TOPRAKLA BULUŞTU

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi’nde asırlardır süregelen tatlı ve acı biberlerin tohumları toprakla buluşuyor. Emcelli biberlerinin mahallede yetiştirilmesinin 150 yılı aştığını belirten Emcelli Mahallesi Muhtarı Sezai Küçüközkan, “Mahallemizde yetiştirilen ve bize özgü bir biber türü olan Emcelli biberleri için geçtiğimiz yıllarda coğrafi marka patentini aldık. Biberlerin özelliği, acı ve tatlı oluşunun ayrı bir lezzeti olmasıdır. Acı biberlerimiz koyu yeşildir ve mideyi rahatsız etmez. Yemeklerde ve salatalarda, turşuluk olarak ve bollaştığında kışlık kurutmalık olarak değerlendirilir. Tohumlarımızı her yıl ürettiğimiz biberlerden almaktayız. Tek sıkıntımız, biberlerimizi yetiştirenlerin sayısının azalmasıdır. Her yerde üzüm dikilmeye başlanmış olması, biber üretiminin azalmasına neden olmaktadır.” dedi.

ÇİFTÇİLERİN DENEYİMİ

Sarıgöl’ün Emcelli Mahallesi’nde sebze üretimi yapan çiftçi Hüseyin Karcı ise şunları söylüyor: “Emcelli biberlerimizin ata tohumunu her yıl yetiştirdiğimiz biberlerin tohumlarından alarak yeni mahsul için saklarız. Bu ayda aldığımız tohumları hazırladığımız alana ekerek fidan olana kadar bekleriz. Dikilecek büyüklüğe gelince fideleri buradan alarak nisan sonu ve mayıs ayının ilk haftasında sebze bahçemize dikeriz. Haziran sonu ve temmuz ayının ilk haftasında pazarlarda satmaya başlarız. Ancak serada yapılırsa haziran ayında da erken satışlar başlar.”

EMCELLİ BİBERLERİN POPÜLERLİĞİ

Bir buçuk asrı aşkın zamandır yetiştirilen Emcelli biberleri, acısıyla tatlısıyla Ege Bölgesi’nin her yerinde bilinen biberlerden biri olarak dikkat çekiyor. Koyu yeşil rengi, etli olması ve acısının mideye zarar vermemesi nedeniyle aranan bir biber türü olarak bilinen Emcelli Biberleri, özellikle mangal ateşinde ayrı bir lezzet özelliği sunuyor.