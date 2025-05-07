Emek Partisi, AYM’yi kınadı

EMEK PARTİSİ BAŞKANINDAN ANAYASA MAHKEMESİNE TEPKİ

Seyit Aslan, Emek Partisi’nin Genel Başkanı, Anayasa Mahkemesi’nin Hayvanları Koruma Kanunu’nun iptali istemini reddetmesine dair açıklamalarda bulundu. Aslan, belirttiği gibi, “Çeşitli algı operasyonlarıyla, yalan haberler ve nefret söylemleriyle köpekleri düşman ilan edenler, 23 yıllık iktidarları boyunca doğa, hayvan ve çevre dostu hiçbir adım atmazken, bu konuyu da toplumsal kutuplaşmanın bir unsuru haline getirmiştir.”

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN RET KARARI

Seyit Aslan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddettiğini duyurdu. AYM’nin bu kararı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ayrıca yer aldı. AYM’nin kararına itiraz edenlerin polis müdahalesiyle karşılaştığını belirten Aslan, “İktidarın bu yasasıyla birlikte, Türkiye’nin pek çok bölgesinden hayvan katliamları görüntülerinin geldiği açıkken, AYM’nin bu kararı, hayvanla yönelik şiddete yol vermiştir” dedi.

SARAY İKTİDARINA ELEŞTİRİ

Seyit Aslan, saray iktidarının sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini bir ‘önlem’ gibi sunduğuna vurgu yaptı. AYM’nin sokakta yaşayan hayvanlara dair “ölüm fermanı” olarak nitelendirdiği tutumun kabul edilemeyeceğini söyledi. Aslan, bu yasanın iptali için muhalefete taviz vermenin bir ön koşul olarak görüldüğünü de sözlerine ekledi.