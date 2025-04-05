Emekli Adem Algül, Mantar Toplarken Tarihi Sikkeler Buldu. Buluntuları Müze’ye Teslim Etti. Bilirkişi Raporu Hazırlandı. Değer Tespiti İçin Mahkeme Süreci Başladı. Algül, Adil Ödül Talep Ediyor

KARAMAN’DA BULUNAN 247 TARİHİ GÜMÜŞ SİKKE MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı İkizçınar köyünde, geçtiğimiz yıl ormanlık alanda mantar toplarken emekli Adem Algül, köyün üst kısmındaki dağlık bölgede bir Amfora (antik testi) içinde 247 gümüş sikke keşfetti. Algül, bulduğu sikkeleri hızlı bir şekilde Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’ne teslim etti.

SİKKELERİN KÖKENİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Taşınır Kültür Varlıkları Müze Müdürlüğü tarafından incelenen sikkeler, envanterlik eser olarak kayıt altına alındı. Milattan önce 5. ve 6. yüzyıllara ait olduğu belirlenen sikkelerin, o dönemde hüküm sürmüş 20 farklı devlete ait olduğu tespit edildi.

EMEKLİ VATANDAŞA ÖDÜL TAKDİR EDİLDİ

Sikkeleri müzeye teslim eden Algül’e, 155 bin 350 lira “kıymet takdiri” ödülü verildi. Ancak bu miktarı yetersiz bulan Algül, Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, sikkelerin değerinin yeniden belirlenmesi için bilirkişi raporu talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇARPICI İFADELER

Bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Gümüş sikkelerin kıymet takdiri konusunda fiyat belirlemek imkansız. Bizim için bir sikkenin değeri, kırık bir seramik parçasıyla aynıdır. Bu eserlerin yasa dışı yollarla satışa çıkarıldığı platformlardaki fiyatlar geçersizdir. Müzeler, bu tür eserleri getirenlere komisyonca belirlenen bir ‘teşekkür bedeli’ öder. Sikkelerin toplam ağırlığı 2976,79 gram olup, gümüşün piyasa değeri 117 bin 106 liradır. Kültürel mirası korumak her vatandaşın sorumluluğudur.”

ADEM ALGÜL’ÜN AÇIKLAMALARI

Sikkeleri nasıl bulduğunu anlatan Algül, “Mantar toplarken bir siyahlık gördüm. Elime aldığımda bronz bir amfora olduğunu fark ettim. İçi tarihi sikkelerle doluydu. Devletime borcumu ödemek için müzeye teslim ettim. Ancak verilen ödül çok cüzi kaldı.” dedi.

DEĞER BİÇME SÜRECİNE İTİRAZ

Algül, bilirkişinin sikkelere hurda gümüş fiyatı üzerinden değer biçtiğini belirterek, “Bu eserlerin tarihi değeri göz ardı ediliyor. Yurt dışı fiyatları ortada, ancak ben sadece hak ettiği değerin verilmesini istiyorum.” şeklinde konuştu. Mahkeme sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VURGUSU

Algül, tüm vatandaşları benzer tarihi eserleri devlete teslim etmeye çağırarak, “Bu toprakların eserleri burada kalsın. Yurt dışına kaçırılmasın.” ifadelerini kullandı.