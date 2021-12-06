Emekli amiraller için istenen ceza belli oldu.

Emekli amirallerin ‘Montrö’ bildirisiyle ilgili iddianame hazırlandı ve istenen ceza belli oldu.

Emekli amirallerin ‘Montrö’ bildirisiyle ilgili iddianame hazırlandı. Anayasal düzene karşı suç işlemekten ceza istendi. Emekli amiraller hakkında 12’şer yıl hapis cezası istendi.

Emekli amirallerin yayınladığı ‘Montrö’ bildirisiyle ilgili iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Amiraller Bildirisi” olarak bilinen soruşturmanın tamamlandığını ve iddianamenin Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiğini açıkladı.

12 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede bildiride imzası olan 103 şüpheli için 5237 Türk Ceza Kanununun 316/1. Maddesi kapsamında “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Emekli amiraller için 12’şer yıl hapis cezası istendi.

Bazı şüphelilerin suça konu yazışmalarının dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Emekli amiraller 4 Nisan 2021’de gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımlamış, ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Bildiride, “Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasının endişe ile karşılandığı” belirtilmişti.