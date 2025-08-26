Emekli Astsubaylar İŞKUR’a Başvurdu

MAAŞLARIN YETERSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şubesi’nin üyeleri, artan hayat pahalılığı nedeni ile maaşlarının yetersiz kalmasından şikayet ederek toplu halde İŞKUR’a iş başvurusu yaptı. Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü’ne giden emekli astsubaylar, “emekliye seyyanen zam verilmediği ve özlük haklarının sağlanmadığı” gerekçesiyle, geçimlerini sağlamakta zorlandıklarını ifade etti.

SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

İŞKUR önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında TEMAD Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, “Hayat pahalılığı karşısında emekliye verilmeyen seyyanen zam ve söz verilip de yerine getirilmeyen özlük haklarımız sebebiyle maaşımızla geçinemiyoruz. Bu nedenle üyelerimizle birlikte İŞKUR’a giderek iş başvurusunda bulunduk. Yetkililerin artık sesimizi duymalarını ve bu gerçekleri görmelerini bekliyoruz” dedi.