Emekli Aylıkları Asgari Ücrete Yükseltilecek

EMEKLİ AYLIĞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ

En düşük emekli aylığının ve emeklilere sunulan bayram ikramiyelerinin aylık net asgari ücret seviyesine çıkarılması için hazırlanan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adlı bu öneri, Yeni Yol Partisi Hatay milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından hazırlandı. Teklifin amacı, emeklilerin enflasyon karşısında yaşadıkları alım gücü sorununu çözmek.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

TBMM’ye sunulan teklifin gerekçesinde, emekli vatandaşların ekonomik dalgalanmalardan etkilenmelerinin önlenmesi ve aylıklarının ile bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesinde tutulmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 2002 yılında ortalama işçi emekli aylığı asgari ücretin %50 üzerinde iken 2024 yılında bu oran %58,8’e kadar düşmüş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu, yaşlılık aylığını, çalışma gücünün azalması sonucunda sağlanan gelir kaybıyla ilgili olarak sigortalıların geçimini güvence altına almak için belirlediğini belirtmektedir.

Ancak enflasyonist ortam nedeniyle aylıklar ve bayram ikramiyelerinin satın alma gücü, ortalama ücrete oranla her yıl düşme eğiliminde. Bu gelişme, emeklilerin bazılarını açlık sınırının altında bir gelire mahkûm ediyor.

SOSYAL DEVLET İLKESİ

Gerekçede ayrıca, “Anayasada tanımlı sosyal devlet ilkesi gereği, devlet bireylere asgari gelir güvencesi vermelidir.” ifadesine yer veriliyor. Kanun teklifi ile sosyal devlet ilkesinin gereği olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması, yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücretten düşük olmaması hedefleniyor. Ayrıca bu miktarın her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret miktarına göre güncellenmesi amaçlanıyor.