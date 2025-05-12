Emekli Aylıkları Yükseltilmeli, Tasarı Sunuldu

EMEKLİ MAŞLARI VE İKRAMİYELERİ YÜKSELTİLİYOR

Emekli maaşlarının ve ikramiyelerinin artırılmasına yönelik yeni bir öneri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Bu teklif, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. En düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin, aylık net asgari ücret seviyesine çıkarılması için hazırlanan kanun teklifi, TBMM’ye iletildi. “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında sunulan bu teklif, Yeni Yol Partisi Hatay milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından hazırlandı. Amaç ise emeklilerin enflasyon karşısında yaşadığı alım gücü sorununu aşmalarını sağlamak.

TEKLİF GEREKÇESİ AÇIKLANDI

TBMM’ye sunulan teklifin gerekçesi de dikkat çekici ifadelere sahip. Gerekçede, “Bu Kanun Teklifi ile emekli vatandaşlarımızın ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesinin önüne geçilerek aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesinde tutulması amaçlanmaktadır” deniliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na ait verilere göre, 2002 yılında ortalama işçi emekli aylığı, asgari ücretin %50 fazlası iken, 2024 yılında asgari ücretin %58,8 oranında altında kalmış durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu, yaşlılık aylığının amacını, çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybı yaşayan sigortalıların geçimlerini sağlaması olarak tanımlıyor.

ENFLASYON ETKİSİ VE ALIM GÜCÜ SORUNU

Ancak, enflasyonist ortam nedeniyle aylıkların ve bayram ikramiyelerinin satın alma gücü, ortalama ücretle kıyaslandığında her yıl azalma gösteriyor. Bu durum, emeklilerin bir kısmının açlık sınırı altında bir gelirle hayatını sürdürmesine neden oluyor. Teklifte, “Anayasada tanımlı sosyal devlet ilkesi gereği devlet, bireylere asgari gelir güvencesi vermelidir. Kanun Teklifi ile sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak en düşük emekli aylığının, asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücretten düşük olmayacak şekilde düzenlenmesi ve bu miktarın her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret miktarına güncellenmesi amaçlanmaktadır” ifadesi yer alıyor.