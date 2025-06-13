Emekli Babalardan Dolandırıcılık Şikayeti Geldi

ADANA’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

Adana’da, ortopedik engelli oğlu Ferhat Selvi için 3 tekerlekli motosiklet satın almak isteyen emekli Mehmet Dönmez, sosyal medya üzerinden gördüğü sahte ilanla dolandırıldı. 72 yaşındaki Dönmez, Spina Bifida hastalığı sebebiyle engelli olan oğlu için motosiklet almayı düşündü. Seyhan ilçesinde yaşayan Dönmez, sosyal medyada 50 bin TL değerindeki motosikletin 32 bin 500 TL’ye satıldığı ilanı gördü ve ilan sahibiyle iletişime geçti.

MALİ KAYIPLAR VE SAHTE İLANLAR

Dönmez, motosiklet için anlaşma yaptıktan sonra parayı, belirlenen hesaba aktardı. Ancak daha sonra banka yetkilileri, yaptığı transferin şüpheli olduğunu bildirdi. İlan sahibine ulaşmaya çalıştığında ulaşamayan Dönmez, dolandırıldığını anladı ve hemen savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından Dönmez, birçok kişinin benzer dolandırıcılıklara uğradığını duyduğunu aktardı.

Mehmet Dönmez, Demirören Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada dolandırıcıların hala aktif olduğuna ve daha fazla insanın mağdur olabileceğine dikkat çekti. Dönmez, “Mesajlar üzerinden öyle ikna edici konuştular ki dolandırıcı olduklarını hiç düşünemedik. Engelli çocuğumun hayallerini yıktılar. Yetkililerden, bu konunun araştırılmasını ve sorumluların tespit edilerek gerekenin yapılmasını istiyoruz” dedi.

Oğlu Ferhat Selvi, motosikletin kendisi için büyük bir kolaylık olacağını ifade ederek, “Babamdan, mahallede rahatça dolaşabilmek ve yokuş çıkmakta zorlandığım için alışverişe daha kolay gidebilmek adına motosiklet almasını istemiştim” diye belirtti.