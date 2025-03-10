Emekli Bayram İkramiyeleri Artırıldı: 4 Bin TL

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIRILDI

Emeklilere yapılan bayram ikramiyeleri artırıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenecek 3 bin TL’lik ikramiye, 4 bin TL’ye çıkarıldı. Meclis’e sunulan torba yasa teklifindeki bu düzenleme, yaklaşık 16,5 milyon emekliyi kapsıyor.

İLK BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLDİ?

2025 yılına baktığımızda, Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta, Kurban Bayramı’nın ise 6 Haziran’da başlayacağı görülüyor. Önceki yıllardaki uygulamalara göre, ödemelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce yapılması bekleniyor. Bu durum Ramazan Bayramı için 24-28 Mart tarihleri arasında ödemelerin gerçekleştirilmesini öngörüyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bayram ikramiyesinden şu kişiler yararlanabiliyor:

• SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur)

• Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar

• Şehit yakınları ve gaziler

• Güvenlik korucuları ve terörden zarar gören siviller.

EMEKLİ İKRAMİYESİ TARİHİ

Emekli ikramiyesi, Türkiye’de 2018 yılında emeklilere ilk defa bayram dönemlerinde ödenmeye başlandı. Haziran 2018’deki döviz kuru açısından değerlendirdiğimizde, o dönemki miktar yaklaşık 223 dolara denk geliyordu.