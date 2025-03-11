Emekli Bayram İkramiyesi 4.000 TL Oldu

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ GÜNCELLENDİ

Yapılan zam ile birlikte, 2025 yılı emekli bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Emekliler, bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart’ta başlayacak. Planlamalara göre, bayram ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Ödemeler, tahsis numarasının son hanesine göre farklı günlerde yapılacak. Bu yıl emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri 3.000 TL’den 4.000 TL’ye yükseltilmiştir.