Emekli Bayram İkramiyesi 4 Bin Lira Oldu

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YÜKSELTİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 4 bin lira olması hedefleyen kanun teklifi kabul edildi. Bu kapsamda yapılan görüşmelerde, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte doğum yardımına dair düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair teklifin tümü değerlendirildi.

GÖRÜŞMELER DÜZENLENDİ

Teklifin tümü ve birinci bölüm üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerin görüşülmesine geçildi. Yapılan tartışmaların ardından oylama gerçekleştirildi ve emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi.