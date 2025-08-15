Haberler

Emekli Çift, Türkiye Turu Yapıyor

İstanbul’da yaşayan emekli bir çift, bisikletle çıktıkları Türkiye turunda Konya’nın Karapınar ilçesine ulaştı. Beş yıldır farklı bölümlerde pedal çevirerek Türkiye’yi keşfeden çift, bu yolculukla hem ülkeyi tanımayı hem de bisiklet kullanımına farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Nisan ayında İstanbul’dan hareket eden Mehmet (69) ve Duygu Kırkıcı (58) çifti, şimdiye kadar 1.800 kilometre mesafe kat ederek Karapınar’a ulaştı. Günlük ortalama 50 kilometre bisiklet süren çift, tüm ihtiyaçlarını bisikletlerine yerleştirdikleri çantalarla sağlıyor.

YOLCULUKLARINDAN MEMNUNLUK DUYUYORLAR

Emekli olduktan sonra evde oturmak yerine yola çıkmaya karar verdiklerini ifade eden çift, bugüne kadar yaklaşık 60 il gezdiklerini belirtiyor. Çift, “10 yıldır bisiklet kullanıyoruz. Yurt dışı yerine önce kendi ülkemizi tanımak istedik. İnsanlarımız da doğamız da tarihimiz de çok güzel. Bu bir yaşam biçimi. Herkes yapabilir” diyor. Kırkıcı çifti, Karapınar’da karşılaştıkları misafirperverlikten oldukça memnun kaldıklarını da ekliyor.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

