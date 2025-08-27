Haberler

Emekli Doktor İsa Tuzcu Hayatını Kaybetti

KAZA VE CAN KAYBI

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu emekli Doktor İsa Tuzcu (77) hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 06.00’da Oğuz Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Hasan K. (31) yönetimindeki 34 REG 70 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Tuzcu’ya çarptı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Tuzcu, hızlı bir şekilde ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tuzcu kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri, Isparta 1’inci Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda uzman çavuş olarak görev yapan otomobilin sürücüsü Hasan K.’yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

