Emekli Fark Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI VE FARK ÖDEMELERİ

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselmesi ile oluşan 1969 TL’lik fark, emeklilerin hesaplarına henüz yansımadı. Yaklaşık 2 milyon taban aylığı alan emeklinin, maaş farklarının ne zaman ödenecek olduğunu merak ettiği görülüyor. Bu düzenleme resmi olarak Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Ancak, taban aylığına yapılan iyileştirme ile birlikte emeklilere ödenecek 1969 TL’lik fark henüz gerçekleşmedi.

TABAN AYLIĞI ALAN EMEKLİLERİN SAYISI

Yaklaşık 1 milyon 980 bin emekli, şu an taban aylığı olarak 12 bin 500 TL alıyor. Peki, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL’ye çıkarılmasının ardından, bu maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? Konuyla alakalı olarak milliyet.com.tr’ye bilgiler veren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şu açıklamaları yaptı: “En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.”

EMEKLİ MAAŞLARININ ÖDEME TAKVİMİ

2008 yılında 55510 sayılı kanun ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumları birleştirilip Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında toplandı. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, emekli olduklarında tahsis numaralarının son hanesine göre ödeme alıyorlar. 4A SSK emekli maaşları, genel olarak ayın 17’si ile 28’i arasında ödendiği bildiriliyor. Ödemelere dair detaylar şu şekildedir: Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde, 7 olanlar ayın 18’inde, 5 olanlar ayın 19’unda, 3 olanlar ayın 20’sinde, 1 olanlar ayın 21’inde, 8 olanlar ayın 22’sinde, 6 olanlar ayın 23’ünde, 4 olanlar ayın 24’ünde, 2 olanlar ayın 25’inde ve 0 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alacaklar.

BAĞKUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklileri için ise 5, 7 ve 9 olan tahsis numaraları her ayın 25’inde maaş alıyor. 3 ve 1 olanlar her ayın 26’sında maaş alırken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları her ayın 27’sinde ödeniyor. Son olarak, Bağ-Kur emeklilerinin en geç maaş ödeme tarihi her ayın 28’i olup, tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsamda yer alıyor.

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçmiş dönemlerde benzer uygulamalara bakıldığında, genellikle emekli maaşına ek olarak bu farklılıkların yatırıldığı görülüyor. Ancak, önceden ödenmesi gerekliliği kesin değil. İlgili yasal bir düzenleme henüz bulunmuyor. Tahminlere göre, Şubat maaşıyla ocak ayındaki fark ödemesinin toplamı 16.438 TL olarak hesaplanıyor. İlerleyen dönemde ise mart ayı ile haziran ayı arasında 14.469 TL’lik aylıkların ödeneceği belirtiliyor.