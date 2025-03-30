Emekli İkramiye Fark Ödemesi Ne Zaman?

SON DÜZENLEME HAKKINDA BİLGİLER

1000 TL emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri, milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bayram ikramiyesinin 4 bin lira olması gereken miktarından 3 bin lirasını alan emekliler, geriye kalan 1000 liralık farkın ödenmesi için beklemede. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, emekli bayram ikramiyesi kapsamındaki 15,5 milyon kişiye SGK tarafından fark ödemesi yapılacak.

DAĞITIM SÜRECİ VE TARİHİ

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasını içeren teklif TBMM’de yasalaşmadığı için emeklilere ilk önce 3 bin liralık ödemeler gerçekleştirildi. SGK tarafından duyurulan takvim doğrultusunda, ikramiyeler 24 Mart’ta ödenmeye başladı ve bu süreç 28 Mart’a kadar tamamlandı.

KARARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesini sağladı. Ödenen 3000 liranın yanı sıra, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 1000 liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimin açıklanması bekleniyor.

FARK ÖDEMELERİNİN TARİFİ

TBMM’deki teklifin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fark ödemesi takvimi netleşecek ve en kısa sürede hesaplara aktarılacak. SGK’nın, 1000 liralık fark ödemelerini bayramdan sonraki günlerde yatırması mümkün görünüyor.