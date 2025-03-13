Emekli İkramiyeleri 4 Bin Lira Oldu

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTIRILIYOR

Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 11 Mayıs 2018’de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen madde ile, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir ve aylık ödemesi yapılan vatandaşlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1000’er lira bayram ikramiyesi ödenmesi kararlaştırılmıştı. Son olarak, 2 Mart 2024’te 3 bin liraya yükseltilen bu ikramiye, yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 4 bin lira olarak verilecek.

İKRAMİYE ARTIRIMININ MALİYETİ

Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ek maliyet getireceği tahmin ediliyor. Birden fazla dosyadan aylık veya gelir alanlara, en fazla ödemeye imkan tanıyan tek dosyadan ödeme yapılması planlandığı için, ikramiye ödemesi yapılacak kişinin sayısının 15,5 milyon olacağı öngörülüyor.

YABANCI PLAKALI ARAÇLARA YENİ DÜZENLEME

Getirilen teklifle, otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçların, geçiş ücretleri ve varsa cezalarının, ülke terk edilmeden önce gümrük kapılarında tahsil edilmesi sağlanacak. Bu uygulama ile elde edilecek tutarın yüzde 60’ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedileceği için, yıllık yaklaşık 5 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.