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Emekli İkramiyeleri 4 Bin Liraya Yükseliyor

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ

Emeklilerin dikkatleri, yılbaşı itibarıyla 2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramları’nda yapılacak ikramiye ödemelerine yönelmiş durumda. Hafta başında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in, emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkacağına dair yaptığı açıklama, dikkatleri Meclis’teki kanun düzenlemelerine çevirdi.

TORBA YASADA YENİ DÜZENLEME

Torba yasa kapsamında emekli bayram ikramiyelerinin Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Yeni ikramiyeleri içeren ve Meclis’ten onay alan yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin Meclis’ten geçmesinin ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacağını ifade ediyor.

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