Emekli İkramiyeleri Ödeme Tarihleri Açıklandı

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan ve Kurban Bayramı çerçevesinde bu yıl ödenecek ikramiye tutarının 4 bin TL’ye çıkarıldığını açıkladı. Emekliler için bin liralık artış sonrası, yaklaşık 17 milyon emekli, ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Meclis’e sunulan yeni düzenlemeyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödeme takvimi de netleşti.

EMEKLİLERİN ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENDİ

Habertürk’ün verdiği bilgiye göre, bu hafta içerisinde Meclis’ten geçerek yasalaşması öngörülen düzenlemenin ardından, emekliler SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı statüsüne göre ödemelerini iki farklı tarihte alacaklar. 30 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin 4 bin liralık ikramiyelerinin 27 Mart perşembe ve 28 Mart cuma günlerinde hesaplarına yatırılması planlanıyor.