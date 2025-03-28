Emekli İkramiyelerine Zamlı Fark Müjdesi

YENİ İKRAMİYE DÜZENLEMESİ YASALAŞTI

Emeklilere yönelik yapılan düzenleme ile Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeler 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Bu düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Genel Kurul’dan onay alarak yasalaştı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ TÖRENİ

Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi 24 Mart itibarıyla ödenmeye başladı. Sabah’ta yer alan habere göre, emekli ikramiyelerinin yeni tutarları, yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından hesaplara geçecek. Edinilen bilgiye göre, zammın farklarının bayramdan önce hesaplara yatırılması hedefleniyor. İkramiye zammından 15.5 milyon dosya üzerinden 16.7 milyon kişi yararlanacak. Öngörülen mali etki ise 28.4 milyar lira olacak. Buna paralel, 2023 yılında toplamda emeklilere 127 milyar lira tutarında ikramiye ödemesi yapılması planlanıyor.