Emekli İkramiyesi 2025’te Ne Kadar Olacak?

EMEKLİLER İÇİN İKRAMİYE BEKLENTİSİ

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, aynı zamanda dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, güvenlik korucuları ve diğer sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlar, yeni yılda alacakları ikramiyeleri merak ediyor. 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin TL’ye yükselmişti. Fakat artan enflasyon ve yaşam maliyetleri sebebiyle emekliler, 2025 yılında daha yüksek bir ikramiye umuduyla bekliyor. Kulislerde, ikramiyenin 3 bin 720 TL ile 4 bin TL arasında bir rakamda olabileceği konuşuluyor.

HÜKÜMETTEN RESMİ AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce bayram ikramiyesiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. Ancak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu an için böyle bir çalışmanın gündemde olmadığını vurguladı. SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyesi üzerine kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, ikramiyenin asgari ücrete endekslenmiş olsaydı 13.705 TL olması gerektiğini, fakat bu rakamın kesinlikle verilmeyeceğini belirtti.

İKRAMİYE ARTIRIMI BEKLENTİLERİ

Karakaş, “Ekonomi yönetiminin ikramiye güncellenmesinde kırmızı çizgisi hedeflenen enflasyon beklentisi. Bu durumda ikramiye artışının en fazla 3.720 TL’ye kadar güncellenmesine cevaz verilmektedir” diye yazdı. 2025 Ramazan Bayramı, hicri takvime göre 30 Mart – 1 Nisan 2025 tarihlerinde kutlanacak. Geleneksel olarak bayram ikramiyeleri, bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Bu çerçevede, Mart ayının son haftasında ödemelerin yapılması bekleniyor.