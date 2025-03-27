Emekli İkramiyesi 4 Bin Lira Oldu

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YÜKSELTİLDİ

2025 yılı için emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili sabırsızlıkla beklenen yeni karar açıklandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in belirttiğine göre, emeklilere bayramlarda ödenen ikramiye miktarı 3.000 TL’den 4.000 TL’ye çıkarıldı. Bununla birlikte, ikramiyenin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması bekleniyordu.

TEKLİF TBMM’DEN GEÇTİ

15,5 milyon emekli için bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin teklif, bu gece TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı.

İKRAMİYE HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

24 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 bin lira olarak ödenmeye başlanan ikramiyelerdeki 1.000 TL’lik artışın, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından en kısa sürede hesaplara yatırılması bekleniyor.