Emekli İkramiyesi 4 Bin TL Oldu

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YÜKSELTİLDİ

2025 yılına dair emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili beklenen önemli karar açıklandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere her bayramda ödenecek ikramiyenin 3.000 TL’den 4.000 TL’ye çıkarıldığını belirtti. Bu düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması gerekiyordu.

TEKLİF TBMM’DEN GEÇTİ

15,5 milyon emekli için bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine dair teklif, bu gece TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı. Emeklilere yapılan bu artış, bayram dönemlerinde destek sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HESAPLARA NE ZAMAN YATAR

24 Mart 2025 itibarıyla 3 bin lira olarak ödenmeye başlanan ikramiyelerdeki bin liralık artışın, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından en kısa sürede hesaplara aktarılması bekleniyor. Böylelikle emekliler, bayramlarda daha fazla maddi destek alacak.