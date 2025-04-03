Emekli İkramiyesi Farkı Ödemesi Tarihi

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI ÖDEMELERİ TARİHİ

Emekli ikramiyesi farkı ne zaman sorusu gündemde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi farklarının ne zaman ödeneceğini açıkladı. 3 bin liralık emekli ikramiyelerini alan emekliler, belirlenen tarihlerde fark ödemelerini almaya başlayacak.

FARK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun X.com hesabı aracılığıyla yaptığı duyuruda, “Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.” ifadesine yer verildi. Bayramda 3 bin lira alan emekliler, 3 Nisan’da 1.000 liralık farklarını da alabilecek. Her emekliye toplamda 4 bin liraya kadar bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlgili fark ödemeleri, 3 Nisan tarihinden itibaren yatırılmaya başlandı. 16 milyon emekli ve diğer hak sahipleri, bu ödemeleri internet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Emekli bayram ikramiyesi 1.000 TL’lik fark ödemesini sorgulamak isteyenler, e-Devlet üzerinden sağ üst bölümde yer alan arama çubuğuna “Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazarak sorgulama ekranına ulaşabilir. Bu ekranda ikramiye tipi ve ödeme durumu kontrol edilebiliyor.

ÖDEMELER BANKA HESAPLARINA YATIRILIYOR

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Emekliler, bankaların müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılık kullanarak bakiye kontrolü yaparak ikramiyenin yatıp yatmadığını öğrenebiliyorlar.