Haberler

Emekli İkramiyesi Farkı Ödemesi Tarihi

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI ÖDEMELERİ TARİHİ

Emekli ikramiyesi farkı ne zaman sorusu gündemde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi farklarının ne zaman ödeneceğini açıkladı. 3 bin liralık emekli ikramiyelerini alan emekliler, belirlenen tarihlerde fark ödemelerini almaya başlayacak.

FARK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun X.com hesabı aracılığıyla yaptığı duyuruda, “Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.” ifadesine yer verildi. Bayramda 3 bin lira alan emekliler, 3 Nisan’da 1.000 liralık farklarını da alabilecek. Her emekliye toplamda 4 bin liraya kadar bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlgili fark ödemeleri, 3 Nisan tarihinden itibaren yatırılmaya başlandı. 16 milyon emekli ve diğer hak sahipleri, bu ödemeleri internet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Emekli bayram ikramiyesi 1.000 TL’lik fark ödemesini sorgulamak isteyenler, e-Devlet üzerinden sağ üst bölümde yer alan arama çubuğuna “Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazarak sorgulama ekranına ulaşabilir. Bu ekranda ikramiye tipi ve ödeme durumu kontrol edilebiliyor.

ÖDEMELER BANKA HESAPLARINA YATIRILIYOR

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Emekliler, bankaların müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılık kullanarak bakiye kontrolü yaparak ikramiyenin yatıp yatmadığını öğrenebiliyorlar.

ÖNEMLİ

Haberler

Zehra Sare Beyin Pıhtısıyla Hayatını Kaybetti

10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zehra Sare Burçak, beynine pıhtı atması sonucu hastanedeyken hayatını kaybetti. Bu olay, ailesi ve eğitim camiasında büyük bir üzüntü yarattı.
Haberler

Gümüşhane’de Ters Dönen Araç Kazası

Gümüşhane-Trabzon yolu üzerinde bir kaza gerçekleşti; sürücü direksiyon kontrolünü kaybederek aracını devirdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.