Ekonomi

Emekli İkramiyesi Farkları Bugün Başlıyor

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HAKKINDA BİLGİLER

Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklanan fark ödemelerinin tarihi netleşti. Bayram ikramiyeleri 4 bin liraya yükseltilmişti. 3 bin liralık kısmı Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılmışken, bin liralık fark ödemeleri ise bugünden itibaren hesaplarda yer alacak.

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında gelir ve maaş alan bireylerden maaş ödemesi ayın 17-21 tarihleri arasında olanların ikramiye farkları 3 Nisan tarihinde ödenecek. 22-26 tarihleri arasında maaş alanlara ise 4 Nisan’da ödeme yapılacak. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına ise 4 Nisan’da ikramiye farkları yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlar ise 5 Nisan’da bu ödemeyi alacak.

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