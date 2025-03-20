Emekli İkramiyesi Görüşmeleri Ertelendi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMADI

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülmesi beklenen emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını da kapsayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine görüşmelere başlanamadı. Ak Parti ve MHP’nin yapılan yoklamalar sırasında oy vermemesi nedeniyle üç kez yoklama yeter sayısı sağlanamadı. Bu gelişmenin ardından Genel Kurul, 25 Mart Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Genel Kurul salonunu terk etmesi üzerine tepki göstererek, “Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis’i niye kapatıyorsunuz” şeklinde açıklama yaptı. Bu durum, Meclis’te yaşanan gerginliği gözler önüne serdi.