Emekli ikramiyesi kaç TL olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere çevrildi. Her bayramda emeklilere verilen ikramiyenin ne kadar olacağı merak uyandırdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekliler başta olmak üzere şehit yakınları ve gaziler gibi maaş alan kişilere de verilen bayram ikramiyeleri, bilindiği üzere 2018 yılında başlandı. 2018 yılından bu yana ödenmeye devam eden bayram ikramiyeleri, dini bayramlardan hemen önce ödendiği için Ramazan ayına üç gün kala yine merak konusu oldu. Zam gelip gelmeyeceği merak edilen bayram ikramiyelerinde belirsizlik ortadan kalkmaya başladı.

Emekli bayram ikramiyelerine son zam 2021 yılında gelmişti. Bin TL olarak ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri, 2021 yılında 100 TL’lik bir artışla bin 100 TL’ye çıktı. Bu yıl için henüz bir netlik bulunmayan emekli bayram ikramiyelerinin emeklilere verilen yüzde 30 zamdan etkilenerek artış yaşaması halinde, bayramdan önce yapılacak ödeme bin 430 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 860 TL olabilir. Ancak SGK veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, henüz zamma ilişkin resmi bir açıklama gerçekleştirmedi.

Öte yandan bayram ve yılbaşı gibi durumlarda emekli maaşlarını erken ödeyebilen SGK, Ramazan Bayramı’nın 21 Nisan 2023 tarihine gelmesi nedeniyle Bağ-Kurluların maaş takvimini öne çekebilir. Bununla birlikte bayramdan önce ödenecek olan bayram ikramiyeleri de Ramazan Bayramı’ndan bir hafta önce yatabilir. İkramiyeler kapsamında ödeme takvimi henüz net değilken; SGK veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Ramazan ayı başladıktan sonra bir açıklama gelmesi bekleniyor.