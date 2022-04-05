Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu.

Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı açıklandı. İkramiyenin 1100 TL’den 1500 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri nisanın son haftası hesaplara yatacak.

Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı.

İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.

YENİ EMEKLİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs’ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor.

ENFLASYON DİKKATE ALINABİLİR

En düşük emekli aylığı da 1500 liradan 2500 liraya bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hakimken nihai kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.