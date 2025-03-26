Emekli İkramiyesi Ödemelerinde Son Durum Nedir?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN EKSİK YATIRILDI?

Emekliler, daha önce açıklanan 4.000 TL’lik bayram ikramiyesi tutarının neden eksik yatırıldığını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son durum, 2025 yılında TBMM’deki yasal sürecin henüz tamamlanmamış olmasından dolayı 3.000 TL olarak ödenmeye başlandı. Fakat fark ödemesi için resmi süreç devam ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesinin 1.000 TL farkı ne zaman yatacak? Bu konuda yapılan açıklamalar, fark tutarının yasalaşmasının ardından yatırılacağını gösteriyor. İşte emeklileri yakından ilgilendiren tüm detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE SON DURUM

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son durum, 2025 itibarıyla henüz netleşmiş değil, çünkü TBMM’deki 4.000 TL’lik ikramiye düzenlemesi hala yasalaşmadı. Bu sebeple SGK, mevcut yasal çerçeveye uygun olarak 3.000 TL tutarında ödemeleri 24 Mart 2025 itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatırmaya başladı.