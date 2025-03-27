Emekli İkramiyesi TBMM’de Onaylandı

2025 YILI BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR

2025 yılı için emekli bayram ikramiyeleri konusunda beklenen gelişme açıklandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere her bayramda verilen ikramiyenin 3.000 TL’den 4.000 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Bu düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının beklentisiyle gündeme geldi.

TBMM’DE YASALAŞTI

15,5 milyon emekli için bayram ikramiyesinin 4.000 TL’ye yükseltilmesini sağlayan teklif, TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşmış oldu. Bu durum emekliler arasında sevinçle karşılandı ve ikramiyenin artışı önemli bir destek olarak değerlendirildi.

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

24 Mart 2025 tarihinden itibaren 3.000 TL olarak ödenmeye başlanan ikramiyelerdeki 1.000 TL’lik fark, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından en kısa sürede emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bu gelişme, emeklilerin Bayram dönemindeki maddi yüklerini hafifletecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.