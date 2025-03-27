Emekli İkramiyesine DİSK’ten Tepki

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİNE TEPKİ

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şubesi, emeklilere verilen bayram ikramiyesine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Şube Başkanı Hatice Kılıç, emeklilerin zor bir yaşam sürdürdüğünü vurgularken, “Göz koyduğunuz torunlarımızın harçlıklarıdır. Göz koyduğunuz, umutlarımızdır, insan onuruna yakışır emeklilik hakkımızdır” ifadelerini kullandı. DİSK Emekli Sen Eskişehir Şubesi, emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin yetersizliği konusunu gündeme getirdi. Bu açıklamaya CHP Tepebaşı Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı da destek verdi.

EMEKLİLERİN SEFALETE SÜRÜKLENDİĞİ VURGUSU

Hatice Kılıç, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorunluluklara dikkat çekerek, bayram ikramiyesinin yeterli olmadığına dair görüşlerini paylaştı. Kılıç, “4 bin lira emekli ikramiyesini müjde olarak kabul etmiyoruz. Uydurma istatistikler kurumunca yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından yüzde 53,8; ENAG tarafından ise yüzde 79,51 olarak hesaplandı. Türkiye, gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinci sıradadır ve bu durumdan en fazla etkilenenler düşük gelir grupları, yani işçiler, emekçiler ve emeklilerdir” dedi.

AÇLIK SINIRINDA YAŞAMA TEPKİ

Kılıç, milyonlarca emeklinin asgari ücretten de düşük aylıklarıyla hayatta kalmaya çalıştığını dile getirdi. Açıklamalarında, “Emekliler yılı ilan edenler, bizleri sefaletle sürüklediler. Bu yıl çocuklarımızı, torunlarımızı kapsaması kast ettikleri, mutsuz, umutsuz, yoksul aileler yaratmaktan geri durmuyorlar” ifadelerine yer verdi. Emekli bayram ikramiyelerinin enflasyonla karşılaştırıldığında yetersiz kaldığını belirten Kılıç, “Cebimize girmeden buharla eriyor” dedi.

EMEKLİ AYLIĞININ YETERSİZLİĞİ

Kılıç, emeklilerin bayramda dahi rahat edemediklerine dikkat çekerek, “Her bayramı biraz daha yoksul geçiriyoruz. Göz koyduğunuz, torunlarımızın harçlıklarıdır. Göz koyduğunuz, umutlarımızdır, insan onuruna yakışır emeklilik hakkımızdır” şeklinde konuştu. Emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücretin altında kalmaması gerektiğine vurgu yaptı ve bu konuda mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Kılıç, “Onlar gidecek; bayramları torunlarımızla, umutla, neşeyle, refah içinde kutlayacağımız günler gelecek” diyerek sözlerini sonlandırdı.