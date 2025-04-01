Emekli Kilisliler Eski Bayramları Özlüyor

GEÇMİŞ BAYRAMLARA DUYULAN ÖZLEM

Ramazan Bayramı’nın kutlanmaya devam etmesiyle birlikte Kilisli emekliler, geçmişteki bayramların coşkusunu özlediklerini ifade ediyor. Kilis Emekli Kıraathanesi’nde bir araya gelen emekli öğretmenler ve memurlar, eski bayramların sıcaklığını ve güzelliklerini hatırlayarak, günümüzdeki bayramların çok farklı olduğunu belirtiyor.

ESKİ GÜNLERDEN ANILAR

75 yaşındaki emekli öğretmen Durmuş Ayçin, geçmişte bayramların daha eğlenceli geçtiğini dile getiriyor. “Bizim zamanımızda ‘Bayram Yerleri’ olurdu. Oralara gider, salıncaklara binerdik. Çocuklar bayramlık kıyafetlerini giyer, at arabalarıyla gezdirilirdi. O zamanlar bu kadar vasıta yoktu, bayramlarda at arabasıyla gezmek büyük bir mutluluktu. Bayramlıklarımızı geceden hazırlardık, sabahı iple çekerdik. Şimdiki bayramlar ise eski bayramlara hiç benzemiyor. Bayram mı değil mi belli olmuyor” diyor.

BAYRAM SEVİNCİ VE KAYBOLAN GELENEKLER

70 yaşındaki emekli öğretmen Halil Dalgıç, eski bayramların çok özel olduğunu ifade ediyor. “Bayram diyebilmek için herkesin mutlu olması gerekiyor. O zamanlar insanların birbirine saygısı ve sevgisi çok daha fazlaydı. Komşuluk ilişkileri güçlüydü, herkes birbirine yemek götürürdü, bayramlarda kapılar çalınır, büyük küçük herkes bayramlaşırdı. Şimdi bayramları ancak kapıyı çalan çocuklardan anlıyoruz. ‘Amca bayramınız kutlu olsun’ diyen çocuklar bizi çok mutlu ediyor ama büyükler eskisi gibi bayramlaşmıyor” şeklinde konuşuyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DÜŞÜNCELER

80 yaşındaki emekli nüfus memuru Nuri Kış da, eski bayram geleneklerinin kaybolduğunu belirtiyor. “Biz köyde bayram günlerinde hep bir araya gelirdik. Eğer yabancı bir misafir varsa onu misafir eder, herkes kurban bayramında yemeğini yapıp ortak bir ortamda paylaşırdı. Bayramlaşmalar sarılmalar, hal hatır sormalar çok içtendi. Kim sıkıntıdaysa paylaşılır, herkes birbirine destek olurdu. Şimdi ise o günler geride kaldı” ifadelerini kullanıyor.