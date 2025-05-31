Emekli Korgeneral Polat Anıldı Mezarı Başında

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, vefatının 45. yılında memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde mezarı başında anıldı. Yıldırım Mezarlığı’ndaki anma töreninde, Şarkışla Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Okan Gürcan, Polat’ın hayatına dair bir biyografi okudu. Anma programının dini kısmında, İlçe Müftüsü Serkan Yalçın dua etti ve mezara karanfil bırakıldı.

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Anma etkinliklerinin ardından Osman Fazıl Polat Anı Evi’nde çeşitli faaliyetler yapıldı. Katılımcılar, burada sergilenen Polat’a ait kişisel eşyalar, fotoğraflar ve döneme ait belgeleri inceledi. Törene katılanlar arasında, Polat’ın ailesinin yanı sıra, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çilek, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Enes Karaca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve daire amirleri ile öğrenciler de yer aldı.