Haberler

Emekli Korgeneral Polat Anıldı Mezarı Başında

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, vefatının 45. yılında memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde mezarı başında anıldı. Yıldırım Mezarlığı’ndaki anma töreninde, Şarkışla Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Okan Gürcan, Polat’ın hayatına dair bir biyografi okudu. Anma programının dini kısmında, İlçe Müftüsü Serkan Yalçın dua etti ve mezara karanfil bırakıldı.

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Anma etkinliklerinin ardından Osman Fazıl Polat Anı Evi’nde çeşitli faaliyetler yapıldı. Katılımcılar, burada sergilenen Polat’a ait kişisel eşyalar, fotoğraflar ve döneme ait belgeleri inceledi. Törene katılanlar arasında, Polat’ın ailesinin yanı sıra, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çilek, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Enes Karaca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve daire amirleri ile öğrenciler de yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İyilik Ailesi Veysel’e Sandalye Temin Etti

Bitlis'te 14 yaşındaki Veysel Çakır, İyilik Ailesi'nin düzenlediği kampanya sayesinde hayırseverlerin katkılarıyla akülü sandalyeye sahip oldu. Bu olay, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.
Haberler

Pazaryeri’nde Kanser Farkındalığı Etkinliği Gerçekleşti

Pazaryeri'nde Galatasaray taraftarları, kanser hastalarına farkındalık yaratmak için balon uçurma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte 8 aylık kanser hastası Ali Asaf Demir de bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.