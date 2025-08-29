Emekli M.Ç, dolandırılmaktan kurtuldu

SAMSUN’DA DOLANDIRILMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Türkiye Halk Bankası Samsun Çiftlik Şubesi’nde görevli özel güvenlik çalışanı Serhat Karaca, bankaya gelen 78 yaşındaki emekli M.Ç’nin telefon görüşmesine dikkat etti. Bu durumdan şüphelenen Karaca, KAAN Uygulaması (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu) aracılığıyla durumu hemen polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Bankaya intikal eden polis ekipleri, yaptıkları incelemede emekli M.Ç’nin dolandırılma girişimi ile karşı karşıya olduğunu belirledi. Polis, M.Ç’nin 780 bin lira havale yapmasını engelleyerek, büyük bir dolandırıcılığı önlemiş oldu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, özel güvenlik görevlisi Serhat Karaca’yı göstermiş olduğu özverili davranışından dolayı makamında kabul etti. Karaca’nın başarısını kutlayan Arıbaş, ona bir kol saati hediye etti.