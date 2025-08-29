Haberler

Emekli M.Ç, dolandırılmaktan kurtuldu

SAMSUN’DA DOLANDIRILMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Türkiye Halk Bankası Samsun Çiftlik Şubesi’nde görevli özel güvenlik çalışanı Serhat Karaca, bankaya gelen 78 yaşındaki emekli M.Ç’nin telefon görüşmesine dikkat etti. Bu durumdan şüphelenen Karaca, KAAN Uygulaması (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu) aracılığıyla durumu hemen polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Bankaya intikal eden polis ekipleri, yaptıkları incelemede emekli M.Ç’nin dolandırılma girişimi ile karşı karşıya olduğunu belirledi. Polis, M.Ç’nin 780 bin lira havale yapmasını engelleyerek, büyük bir dolandırıcılığı önlemiş oldu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, özel güvenlik görevlisi Serhat Karaca’yı göstermiş olduğu özverili davranışından dolayı makamında kabul etti. Karaca’nın başarısını kutlayan Arıbaş, ona bir kol saati hediye etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun’da Başladı

Samsun'da başlayan Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na 200 sporcu katıldı. Federasyon, ilk turnuvada beklenen katılımdan biraz düşük sayıda sporcunun yer aldığını duyurdu.
Haberler

Çarşamba, Fındıkta Türkiye’nin Zirvesinde

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2025 fındık sezonu için rekolte ve fiyat hakkında kritik değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların 300 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.