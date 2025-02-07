Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YÜKSELİYOR

Emekli maaş farkları, Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşının 12.500 TL’den 14.469 TL’ye artırılmasıyla dikkat çekiyor. Bu artışın yasal düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinlik kazandı. Milyonlarca emekli, maaş farklarının ne zaman hesaplarına aktarılacağını merak ediyor. 2025 emekli maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili henüz resmi bir ifade yapılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara göz atıldığında, Ocak ayı maaş farklarının Şubat ayının ilk veya ikinci haftasında ödenmesi öngörülüyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 14.469 TL’ye yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

2025 EMEKLİ ZAMMI ORANI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı için toplamda %15,75 oranında zam hakkı kazandı. Bu zam, emekli maaşlarını doğrudan etkiliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar, bir önceki 6 aylık enflasyon oranına dayalı olarak belirleniyor. Emekli maaş farklarının ödeme tarihlerine dair resmi açıklamalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu nedenle emeklilerin, bu kurumların resmi duyurularını takip etmesi büyük bir önem taşıyor.