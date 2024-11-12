Emekli Maaşı Asgari Ücrete Eşit Olmalı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşma yaptı. İzmir’de yaşanan trajik yangın hakkında, “Dün akşam maalesef İzmir’den büyük bir facia haberi aldık. Bakanlığın görevlileri 17 kez çocukları almak için kapıya gidiyor vermiyor. 5 çocuğu olan hurda toplamak zorunda olan 27 yaşındaki bir kadın, acılardan en büyüğünü hem kendi yaşadı hem hepimize yaşattı.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Özel, “Grubumuz bir araştırma önergesi yazacak Türkiye’de korunmaya muhtaç çocukların bu durumundan ailenin itirazı sivil toplumun dahil edilmesi eksik neyse bu benzer vakalar bir daha yaşanmasın diye araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğiz.” dedi. Bu yasa, 10 Kasım’daki ulusal yas ile çeliştiğini de belirtti.

VERGİ ZAMMI ELEŞTİRİSİ

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, “Devlet ‘Ben alacağım vergilere ocak ayında yüzde 44 zam yapacağım’ diyor.” dedi. Ayrıca, 1 Ocak tarihine kadar CHP’nin, 81 ilde vatandaşın gerçek sorunlarını gündeme getireceğini ifade etti.

EMEKLİ MAAŞI TALEPLERİ

Özel, emekli maaşları ile ilgili de çağrıda bulundu. “Biz CHP olarak öneriyoruz, bütçe görüşmeleri sırasında kanun teklifi verecekler. Birinci önerimiz emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derhal bu ay her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır.” dedi.

ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Asgari ücretle ilgili de detaylar veren Özel, “Bir asgari ücretlinin gerçek enflasyonu nedir? Bugün enflasyon yüzde 50. Yüzde 50 zam verse 24 bin lira asgari ücret olacak. Beklentimiz yüzde 30 ise 21 bin lira. Asgari ücret talebimiz 30 bin lira. Bunun altında biz yokuz.” dedi.

VERGİ ADALETSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Özel, vergi adaletsizliğine de dikkat çekerek, “Herkesin sorunu vergi adaletsizliğidir. 66 bin lira maaşla çalışan bir kişi 239 bin lira 4 ayda verileni vergi olarak geri alıyorlar.” açıklamasında bulundu.

EMEKLİLERİ EZDİRTMEYİZ

Son olarak, “Ne verecek asgari ücretliye enflasyona göre yüzde 48 vermesi lazım ama yüzde 25-30 vermenin hesabını yapıyor. Emekliyi, asgari ücretliyi ezdirmeyeceğiz.” diyerek, emeklilerin haklarının korunacağına vurgu yaptı.