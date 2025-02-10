Emekli Maaşı Fark Ödemeleri Tarihi Açıklandı

EMEKLİ ZAM ORANI BELİRLENDİ

Milyonlarca emeklinin, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde alacağı zam oranı, son 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu oran çerçevesinde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı, 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarak artış gösterdi.

FARK ÖDEMELERİNİN TARİHİ

Yapılan zam, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedefliyor. Bu zam farkı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı hakkında da bilgiler verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak fark ödemesinin yarın hesaplara aktarılacağını bildirdi. SGK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz.”