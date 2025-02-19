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Emekli Maaşı Kesilecek mi? Yeni Düzenleme Açıklandı

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SİGORTA GİRİŞİNE GÖRE DEĞİŞEN DURUMLAR

Son günlerde emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin emekli maaşlarının kesileceği yönündeki iddialar, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırıyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bu konudaki yanlış algının önüne geçmek için bazı açıklamalarda bulundu. Doğan, 2008 sonrası emekli olanların maaşlarının kesilmeyeceğini ancak 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar için durumun farklı olduğunu ifade ediyor.

KAPSAMLI REFORMLAR VE ETKİLERİ

Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olan bireyler emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebiliyor ve emekli maaşlarını almaya devam ediyor. Ancak 1 Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar için bu durum geçerli olmuyor. Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminde, 1999 ve 2008 yıllarında gerçekleştirilen reformlar, emeklilik koşulları ve çalışma şartları bakımından önemli değişiklikler getiriyor. Bu reformlar, özellikle yeni sigortalı olan bireylerin gelecekteki emeklilik süreçlerini etkiliyor.

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