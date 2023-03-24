Emekli maaşı önerisi Meclis’e sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı emekli maaşı önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

NTV ve Star TV ortak yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emekli maaşının 7 bin 500 TL olması hakkında kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Erdoğan, Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu çalışmayı yaptık. Demek ki açıklamak yine bana kaldı. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca sunacaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7 bin 500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun.” sözlerini kullanmıştı.

EMEKLİ MAAŞLARI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Düzenlemenin hayata geçmesinin ardından zamlı aylıkların hesaba yatması gerekecek. Tahminlere göre emekliye ek zam nisan ayında hesaplara yatacak.

Artıştan EYT düzenlemesiyle birlikte emekli olabilecek kişiler de yararlanabilecek. Maaşı 7.000 TL olan bir kişin aylığı 7.500 TL’ye yükselecek. Kapsamın genişleyip genişlemeyeceği henüz bilinmiyor.