Emekli Maaşı Zam Beklentisi Yükseliyor!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELİRSİZLİĞİ

Emeklilerin 2025 yılı zam oranları henüz netleşmemiş olsa da, ekim ayı verileriyle 4 aylık zam farkı belirlenecek. Ekim ayı enflasyon rakamları, emeklilerin Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için aldığı zam miktarını ortaya koyacak. Veriler değerlendirildiğinde bazı tahminler gündeme gelmeye başlıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri, 4 Kasım 2024 Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Açıklanan verilerle birlikte yıl sonu zam farkının belirlenmesi için son iki veri de elde edilmiş olacak. Bu durum, zam oranlarının yavaş yavaş netlik kazanmasını sağlıyor.

ENFLASYON FARKI TAHMİNLERİ

Resmi olarak emekli maaş zammı kesinleşmemiş olsa da, TÜİK’in yayımladığı verilere göre değerlendirme yapan uzmanlar, olası rakamları ay ay yayınlamaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkının yüzde 8.92 olduğunu belirtti. Yılmaz, “Eğer yıl sonuna kadar aylık enflasyon %1 artarsa, bu durumda fark %12.22 olacaktır. Eğer aylık enflasyon her ay %2 çıkarsa, emeklilerin alacağı yıl sonu enflasyon farkı %15.59 olacak. Yıl sonuna kadar aylık enflasyon %3 olarak gerçekleşirse, enflasyon farkı %19.32 maaşlara yansıyacaktır” diyerek tahminlerde bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ TAHMİNLERİ

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak “Emekliye enflasyonun üzerinde bir artış öngörülmüyor. İşçi emeklileri ilk 6 aylık dönem için %24,73 oranında, memur ve memur emeklileri de %19,31 oranında zam aldı. Yıl sonu enflasyon hedefi ise şu an için %41,5’e çıktı. Enflasyonun hedefin biraz daha üzerinde gerçekleşebilir. Bu da yıl sonu için yaklaşık yüzde 17-20 aralığında bir maaş artışı anlamına geliyor. Bunun üzerinde bir refah payı artışı yapılması pek olası görünmüyor” açıklamasını yaptı. Uzmanların tahminlerine göre, en düşük emekli aylığının 14.000 TL ile 15.000 TL arasında olacağı belirtilirken, kök aylığı düşük olan emekliler için sıfır zam riski hala mevcut.