Emekli Maaşı Zammı İçin Beklentiler Güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aylık enflasyon rakamı, bu yıl uygulanacak zam miktarını belirleyecek. Beklentilere göre TÜFE’nin %1,1 olarak açıklanması durumunda, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Son birkaç aydır gündemde olan asgari ücret konusundaki belirsizlik ise sona erdi; 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak duyuruldu. Bu düzenlemeyle birlikte asgari ücrete %27 oranında zam yapılmış oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN GÖZLER TÜİK’TE

Kamuoyunda asgari ücretin netleşmesinin ardında dikkatler emekli maaş zammına çevrildi. Emekli maaşlarına, yasal olarak yılda iki kez zam yapılmakta; Ocak ve Temmuz aylarında, 6 aylık kümülatif enflasyon üzerinden zam oranı belirleniyor. 2025 yılının ikinci yarısında aylık enflasyon verileri ise şu şekilde gerçekleşti: -Temmuz: %2,06 -Ağustos: %2,04 -Eylül: %3,23 -Ekim: %2,55 -Kasım: %0,87. Bu verilere dayanarak, 5 aylık kümülatif enflasyon %11,20 olarak hesaplandı. Böylelikle emeklilerin bu oranda bir zammı alacağı kesinleşmiş oldu.

