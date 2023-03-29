Emekli maaşına zam teklifi TBMM’den geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı emekli maaşına zam teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti.

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif TBMM’de kabul edildi. Böylece en düşük emekli maaşı resmi olarak 7 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Zamlı maaşların önümüzdeki ay yatması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurmuştu. En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 2 BİN LİRA OLDU

Teklif ile emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltiliyor

GEÇİCİ İŞÇİLERE 11 AY 29 GÜN ÇALIŞMA İMKANI

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici işçiler ihtiyaç doğrultusunda 11 ay 29 gün çalışma imkanı elde edecek.

DEPREMDE KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILANLARA ÜSTÜN FEDAKARLIK NİŞANI

Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilebilecek.

Öte yandan zamlı maaşların önümüzdeki ay yatması bekleniyor.