Emekli Maaşları Adil Değil

EMEKLİ MAAŞLARINA YETERSİZ YAKLAŞIM

TBMM Genel Kurulu’nda, emekli maaşlarındaki yetersizliğin araştırılması için Saadet Partisi ve DEM Parti tarafından yapılan grup önerileri, AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Yeni Yol Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, “Emekli maaşlarının eşitlikçi biçimde hesaplanması, güncelleme kat sayısının büyümeyi yansıtması, adil ve öngörülebilir olması, bayram ikramiyelerin reel olarak artırılması ve kamu emeklilik sistemine yeniden güvenin tesis edilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur,” dedi.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI VE HAKLAR

Mehmet Karaman, önerinin gerekçesini şu şekilde açıkladı: “Sosyal devlet sadece kağıt üzerinde değil, fiilen adaletle yürür. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada emeklilik sistemi hem adalet duygusunu zedelemekte hem de devletin vatandaşına karşı asli yükümlülüğünü yerine getiremediğini açıkça göstermektedir. Emeklilik sadece ekonomik bir mesele değil, insanın onurunu, toplumsal adaleti ve devletin vatandaşına karşı görevini doğrudan ilgilendiren bir haktır. Ancak geldiğimiz noktada Türkiye’de emeklilik sistemi ne adildir ne de sürdürülebilir. Bu sistem, yıllarını bu millete adamış insanları sefalet sınırında yaşamaya mahkum etmektedir.”

KRİZİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Bugün Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi derin bir krizin içindedir. Bu krizin temel nedenleri arasında yıllardır süregelen ekonomik yönetim, popülist tercihler ve kamu kaynaklarının adil ve akıllıca kullanılmaması ile sıralanabilir. “Yüksek enflasyon, Türk lirasının durmaksızın değer kaybetmesi, kayıt dışı istihdamın teşviki, kamu harcamalarındaki şeffaflık eksikliği ve sosyal politikaların günübirlik kararlarla şekillenmesi, emeklilik sistemini sadece zayıflatmakla kalmamış, sosyal devlet anlayışına da zarar vermiştir.”

EMEKTAR HAKLARI VE TALEPLERİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, “En düşük emekli maaşı asgari ücretin çok altında. Aynı prim gününü doldurmuş iki vatandaşımızdan biri memur diğeri işçi olduğu için maaşları arasında uçurum olmuş durumdadır. Bu adalet mi? Bayram ikramiyeleri derseniz, yıllar içinde enflasyon karşısında erimiş, artık sosyal anlamını bile yitirmiş durumda. Bu tablo bize çok net bir şey söylüyor; emeklilik sistemi artık sürdürülebilir değil,” dedi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ise “Ocak ayında çalıştığı cam fabrikasında hayatını kaybeden 60 yaşındaki Ayhan Kunt’u hatırlar mısınız? Emekli olduğu halde çalışmaya mecbur kalan milyonlarca emekliden birisiydi,” ifadelerini kullandı.

SANDIK BEKLENTİSİ VE GERÇEKLER

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Bir ülkenin zenginliğinin ve ekonomik göstergelerinin ne kadar güçlü olduğunu anlayabilmenin yöntemlerinden biri de emeklilerin yaşam koşullarına bakmaktır. Emekliler, zamanında alın terini ve emeğini ortaya koymuş bir nesildir. Fakat AK Parti ne yapıyor; bu köprüyü dinamitleyen en önemli iş gücünü o masaya koyuyor,” diyerek eleştirilerde bulundu. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da, “Bunun sebebi ne diye sorarsanız şu sırada oturan AKP siyasetinin emekliye yaratmış olduğu zulmün sonucudur. Bunun hesabını sormak için emeklilerimizi heyecanla sandığın gelmesini bekliyor,” dedi.

MAAŞLAR ARASINDAKİ UÇURUM

“Avrupa’daki emeklilere bakıyoruz, emekliler bin ila iki bin euro arasında maaş alırken Türkiye’de emekliye layık görülen maaş 320 euro,” diyen Serkan Sarı, “Siz iktidara geldiğinizde en düşük asgari ücret 184 lira, en düşük emekli aylığı 257 liraydı. Şimdi ise asgari ücret emekli aylığının yüzde 50 fazlası haline geldi,” açıklamasında bulundu.