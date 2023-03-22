Emekli maaşları ile ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği Ziyareti’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığının yükseltilmesi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Yani emekliğini işine, ülkesin, toprağına, üretimine katmış insan demektir. Emekli insan daha ne yapsın her şeyi yapmış. Bu süre içerisinde onun mutlu olması lazım.

Türkiye pandemiden sonra uluslararası düzeyde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, ABD dahil belli başlı ekonomilerdeki kriz Türkiye’ye de yansıdı.

EYT uygulamasında yaklaşık yüzde 60’ından fazlasının eski şekli ile çıkmış olsaydı 3 bin lira ile 5 bin lira arasında aylık bağlanacak olan EYT’lilerin de maaşlarını 5 bin 500’ün üzerinde çıkardık.

‘ALTERNATİF MODELLERİMİZ VAR’

5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının yetersiz kaldığnı birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif modellerimiz var. Ayrıca bayram ikramiyeleri var bunları değerlendiren bir alternatif çalışmamız var.

Enflasyon tahrip edici etkisini sürdürüyor, düşme eğilimi var. Bu eğilim devam edecek. Fakat yüzde 80’lerden yüzde 50’lere düştü.

Genel Başkan, yönetimlerinin dile getirdikleri, dosya da da ayrıntılı bir şekilde önerdiklerini tahmin ettiğim konular önemli.

Bugün 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını gördük. Ben de aynı fikirdeyim.”