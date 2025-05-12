Emekli Maaşları Üç Kat Olacak mı?

Türkiye’de emeklilerin maaş ve ikramiyelerinin üç katına çıkması ile ilgili bir teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Bu teklifin kabul edilmesi halinde, emeklilerin maaşlarına asgari ücret sınırı getirilecek ve ikramiyeler asgari ücret seviyesine ulaşacak.

EMEKLİ MAAŞLARI ÜÇ KATINA MI ÇIKACAK?

Yapılan teklifte, emeklilerin maaşlarının artırılması hedefleniyor. En düşük emekli maaşının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin, aylık net asgari ücret tutarına çıkarılması amaçlanıyor. Necmettin Çalışkan tarafından hazırlanan “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, emeklilerin enflasyon karşısında yaşadıkları alım gücü sorununu çözmeyi amaçlıyor. TBMM’ye sunulan teklifin gerekçesinde ise şu ifadelere yer veriliyor: “Bu Kanun Teklifi ile emekli vatandaşlarımızın ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesinin önüne geçerek aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesinde tutulması amaçlanmaktadır.”

EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ NASIL ETKİLENİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre, 2002 yılında ortalama işçi emekli aylığı asgari ücretin %50 oranında üzerinde iken, 2024 yılında asgari ücretin %58,8 oranında altında kalmış durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu, yaşlılık aylığının, çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğramış sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla tanımlandığını belirtiyor. Ancak artan enflasyon, aylıkların ve bayram ikramiyelerinin satın alma gücünü her yıl düşürüyor. Bu durum, bazı emeklilerin açlık sınırı altında bir gelire mahkûm olmasına neden oluyor.

SOSYAL DEVLET İLKESİNE VURGU

“Anayasada tanımlı sosyal devlet ilkesi gereği devlet, bireylere asgari gelir güvencesi vermelidir.” denilen teklifte, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması, yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücretten düşük olmayacak şekilde düzenlenmesi ve bu miktarın her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret miktarına güncellenmesi öngörülüyor.