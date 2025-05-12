Emekli Maaşları Üç Katına Çıkacak mı?

Türkiye’de milyonlarca emeklinin maaş ve ikramiyelerinin üç katına çıkmasıyla ilgili yeni bir teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Bu teklifin onaylanması durumunda, emeklilerin maaşlarına asgari ücret sınırı getirilecek ve ikramiyeleri de asgari ücret seviyesine ulaşacak. Emekli maaşları ve ikramiyelerinin artırılması üzerine yapılan bu teklif, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmek için hazırlandı.

EMEKLİLERİN EKONOMİK DURUMU

En düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin aylık net asgari ücret tutarına yükseltilmesi amacıyla kanun teklifi hazırlandı. “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı verilen bu öneri, Yeni Yol Partisi Hatay milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından sunuldu. Teklif, emeklilerin enflasyon karşısında aldıkları alım gücü sorununu aşmayı hedefliyor.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

TBMM’ye sunulan teklifin gerekçesinde “Bu Kanun Teklifi ile emekli vatandaşlarımızın ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesinin önüne geçilerek aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesinde tutulması amaçlanmaktadır.” ifadesi yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verileri, 2002 yılında ortalama işçi emekli aylığının asgari ücretin %50 oranında üzerinde olduğu, 2024 yılında ise asgari ücretin %58,8 oranında altında kalacağını gösteriyor.

SOSYAL DEVLET İLKESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, yaşlılık aylığının amacını çalışma gücündeki azalmanın sonucu oluşan gelir kaybı ile sigortalıların geçimlerini sağlamak olarak tanımlıyor. Ancak enflasyon nedeniyle aylıklar ve bayram ikramiyelerinin satın alma gücü her yıl ortalama ücrete göre düşüyor. Bu durum, bazı emeklilerin açlık sınırının altında bir gelirle yaşamalarına neden olabiliyor. “Anayasada tanımlı sosyal devlet ilkesi gereği devlet, bireylere asgari gelir güvencesi vermelidir.” ifadesiyle teklifte, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkartılması ve yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin de asgari ücretten düşük olmaması gerektiği vurgulanıyor.