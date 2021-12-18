Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu.

Milyonlarca kişinin sevinçle karşıladığı asgari ücretten sonra sıra emeklilerin yüzünü güldürmeye geldi.

Asgari ücret zammının açıklanmasından sonra gözler emekli maaşlarına çevrildi. Emekli maaşları için de iki formül konuşuluyor. Düşük maaşlılara seyyanen artış ve zam gündemdeyken de aynı zamanda emekliye enflasyon ve yüzde 25 zam formülü de masada.

Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için düğmeye basıldı.Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.

SEYYANEN ZAM

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın’ın haberine göre üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40’lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde. SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.

Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.

ENFLASYON+YÜZDE 25

Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40’lar civarında zam olması. Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40’lar civarında artış anlamına geliyor.

MİLLETVEKİLLERİ İLETTİ

Bütçe görüşmeleri nedeniyle TBMM’ye gelen Çalışma, Hazine ve Maliye bakanları başta olmak üzere ilgili bakanlara “Seçmenimizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretten sonra emeklilerimiz de büyük bir beklenti içine girdiler. Onların durumun da iyileştirecek bir düzenleme yapılması gerekiyor” dedi. Bakanlar ise Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile emekliler ile ilgili de çalışma yapıldığı bilgisini paylaştı.

SENDİKALARLA GÖRÜŞÜLDÜ

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sendikalarla görüşmüştü. Bilgin, “Emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da “Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

ARALIKTA ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Memur ve emekliler yıl sonunda enflasyon farkı alacak. Temmuz- Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda ancak net tutar aralık enflasyonuyla belli olacak.

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağ- Kur emeklileri için de şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu oran artabilir.

Bugünkü hesaba göre, 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ- Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021’in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 8.36, ikinci yarısında ise yüzde 8.45 zamlı almışlardı.