Emekli Narkotik Köpekler Blacky-Ranger

EMEKLİ OLAN NARKOTİK KÖPEKLER

Ticaret Bakanlığı’nın gümrüklerinde 11 yıl boyunca görev yapan özel eğitimli köpekler ‘Blacky’ ve ‘Ranger’ emekli oldu. Şu anda Ankara’daki merkezde bakımları sürdürülüyor. Blacky, bir operasyonda kuyruğu koptuğu için bakıcıları tarafından ‘gazi’ olarak adlandırılıyor. Ranger ile birlikte beslenmeleri ve spor aktiviteleri titizlikle yapılıyor, sağlıkları veteriner hekimler tarafından sürekli denetleniyor.

GÖREV YILLARI

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitim alan narkotik köpekleri, 1,5 yaşından itibaren Türkiye’nin farklı sınır kapılarında görev alıyor. Bu köpekler, 11 yıl boyunca hava, kara ve deniz sınır kapılarında suç ve suçlularla mücadelede aktif rol üstlendi. Emekli olma nedenleri arasında yaş, sağlık sorunları ve riskli operasyonlar sonucu aldıkları yaralanmalar yer alıyor. Son görev yerleri ise Dereköy Sınır Kapısı ve İstanbul Havalimanı oldu.

KİŞİSEL DENEYİMLER

Eğitmen Musa Dilek, köpeklerin sıkıntılı koşullarda çalışmak zorunda kaldığını belirtiyor. “Aradıkları materyaller çok riskli olduğundan fiziksel olarak da onları zorlayacak durumlar yaratıyor. Bu sebepten dolayı köpeklerde kırıklar ve yaralanmalar meydana gelebiliyor.” Dilek, Blacky’nin kuyruğunun aracın kapısına sıkıştığını ve bu yüzünden kesilmek zorunda kaldığını ifade ediyor. Blacky’nin fiziksel durumu, onun çalışmasına engel olmamış ve 11 yaşına kadar hizmet vermeye devam etmiştir.

ÖNEMLİ OPERASYONLAR VE BULGULAR

Dilek, Ranger’ın İstanbul Havalimanı’ndaki bir operasyonda önemli bir başarı elde ettiğini vurguluyor. Valizin bebek kıyafetleriyle dolu görünmesine rağmen Ranger’ın gösterdiği ısrarlı tepki, ek bir kontrolü gerektirmiş. Alınan test sonuçlarında uyuşturucu madde tespit edilmesi, Ranger’ın önemli bir yakalama gerçekleştirdiği anlamına geliyor.

BAKIM VE TEDAVİ SÜREÇLERİ

Emekli köpeklerin bakımları merkezde devam ediyor. Veteriner hekimleriyle birlikte köpeklerin tedavi ve bakım süreçleri titizlikle sürdürülüyor. “Günlük bakım ihtiyaçları, mama ölçüleri veteriner hekimlerimiz tarafından belirleniyor” diyen Dilek, köpeklerin güzel bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli planlamaları yaptıklarını aktarıyor. Onların fiziksel deformasyonlarına göre yürüyüş ve oyun aktivite programları düzenleniyor.

SAĞLIĞA VERİLEN ÖNEM

Veteriner hekim Niyazi Demirci, köpeklerin rastladıkları hastalıklara karşı dikkatli davranıldığını söylüyor. Ranger’ın damızlık olarak kullanıldığını ve doğum sırasında yaşanan bir tehlike sonucunda acil müdahale yapıldığını belirtiyor. “Sağlık rutinleri, doğumdan itibaren başlıyor ve emekli olana kadar devam ediyor. Tüm müdahaleleri zamanında yapıp önlemleri alıyoruz” diyerek, köpeklerin sağlıklı bir hayat sürmesi için gereken tüm adımların atıldığını vurguluyor.