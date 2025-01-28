Emekli Öğretmen Antika Tutkusu Sergiliyor

ŞANLIURFA’DA ANTİKA SEVGİSİ

Şanlıurfa’da yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen Abdussamet Özbek, genç yaşlarda biriktirdiği eski eşyaları antika dükkanında meraklılarıyla buluşturuyor. Özbek, “Her gün dükkana geldiğimde yeniden hayata merhaba diyorum. Hiç bıkmadan usanmadan gelen eşyaları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bu artık benim yaşam tarzım oldu. Dükkana gelmediğim gün içimde bir boşluk, eksiklik hissediyorum” diyerek dükkanına olan bağlılığını ifade ediyor.

GENÇLİKTEKİ TUTKU, ŞİMDİKİ MESLEK

Özbek, gençlik yıllarında bir tutku olarak başlamış olduğu eski eşya biriktirme alışkanlığını öğretmenlik yaptığı süre boyunca da sürdürüyor. Yaklaşık 15 yıl önce emekli olduktan sonra bu hobisini meslek haline getirip zaman içinde topladığı yüzlerce parçayı açtığı dükkanında sergiliyor. Geçmişten bugüne kullanılan eski ev eşyaları, radyo, fotoğraf makinesi, saat, süs eşyaları ve kaset gibi birçok eşya, Özbek’in dikkatle oluşturduğu koleksiyonu oluşturuyor.

DEĞERLİ EŞYALARI DEĞERLENDİRİYOR

Abdussamet Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yaşında antikacılığa duyduğu merakla başladığını belirtiyor. Emekli olduktan sonra bu fırsatla karşılaştığını ifade eden Özbek, “Dükkanda 150 yıllık eşyaya kadar var. Genelde beni tanıyanlar elindeki eski, kıymetli eşyaları getiriyor. Onları alarak değerlendiriyorum. Akla gelen her şey burada var. Yeter ki eski olsun. Bazen çok daha değerli eşyalar da elimize geçiyor” diyor.

GENÇLERE KOLEKSİYON TAVSİYESİ

Antikacılık işine ayakta kaldığı sürece devam edeceğini söyleyen Özbek, “Buraya gelince rahatlıyorum. Ayakta durduğum, gücüm kuvvetim olduğu sürece bu işi sürdüreceğim. Hiçbir maddi yönünü düşünmüyorum” diyerek işine olan tutkusunu vurguluyor. Özbek, görev yaptığı farklı illerde gördüğü eski eşyaları topladığını, bunun sadece bir merak olduğunu belirtiyor. “Gençlere de tavsiye ediyorum. Bazı gençlerin koleksiyon merakı, ilgisi var. Boş zamanlarını eski eserlerle değerlendirmesini tavsiye ederim” diye ekliyor. Ayrıca, antika eşyalara olan talebin gün geçtikçe arttığını da sözlerine ekliyor.